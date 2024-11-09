القصيفي يهنئ تقي الدين على رئاسة تحرير "الأنباء": محترف يتميز بالصدقية

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هنأ نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي باسم مجلس النقابة واسمه، صلاح تقي الدين على توليه رئاسة تحرير جريدة " الانباء" بعد تكليفه بهذا المنصب من قبل صاحب امتياز الجريدة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، النائب والوزير السابق وليد جنبلاط.وقال القصيفي: "اننا سعداء باسناد رئاسة تحرير جريدة الانباء العريقة إلى نائب نقيب المحررين الزميل صلاح تقي الدين، وهو صحافي محترف يتميز بالصدقية والمناقبية والاخلاق، وتنقل بين عدد من الصحف والمواقع الالكترونية متابعا للاحداث، كاتبا ومحللا يتصف بالموضوعية. واذ نشكر وليد جنبلاط على خياره، فإننا نتمنى للزميل تقي الدين التوفيق والنجاح في منصبه الجديد". (الوكالة الوطنية)