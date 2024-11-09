"إنماء طرابلس والميناء" تثني على مشاركة ميقاتي في قمة الرياض لتعزيز صمود لبنان

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وقال: "لا يفوٌت الرئيس ميقاتي فرصة لطلب دعم الدول العربية الصديقة للبنان ومساعدته على تعزيز صموده في هذه الحرب المؤلمة التي يمر بها وطننا الحبيب".تابع: "هذا بالإضافة إلى الدور الكبير والفريد الذي يلعبه الرئيس ميقاتي على الساحة اللبنانية بما يصبٌ في الحفاظ على الوطن وحماية شعبه لتمرير هذه المرحلة الخطيرة. نتمنى النجاح لقمة الرياض، والتوفيق في مساعيها الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في لبنان والمنطقة". (الوكالة الوطنية)