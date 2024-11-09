صور تُشيّع خمسة شهداء من "آل دبوق" جراء المجزرة الإسرائيلية

Advertisement

شارك في التشييع رئيس اتحاد بلديات قضاء صور، عضو قيادة اقليم جبل عامل، مفوض الدفاع المدني في جمعية "الرسالة الاسلامية"، قادة من جمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" وعدد من أبناء المدينة.وتمّ الصلاة على الجثامين الشيخ ربيع قبيسي بعدها ووري الشهداء في ثرى جبانة المدينة. (الوكالة الوطنية)