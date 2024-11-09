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لبنان

صور تُشيّع خمسة شهداء من "آل دبوق" جراء المجزرة الإسرائيلية

Lebanon 24
09-11-2024 | 10:27
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 شيّعت مدينة صور، خمسة شهداء من آل دبوق (علي، غزوة، فداء، رباب وأليسار دبوق) والذين استشهدوا جراء المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بالأمس.

شارك في التشييع رئيس اتحاد بلديات قضاء صور، عضو قيادة اقليم جبل عامل، مفوض الدفاع المدني في جمعية "الرسالة الاسلامية"، قادة من جمعية "كشافة الرسالة الاسلامية" وعدد من أبناء المدينة.
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وتمّ الصلاة على الجثامين الشيخ ربيع قبيسي بعدها ووري الشهداء في ثرى جبانة  المدينة. (الوكالة الوطنية) 
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