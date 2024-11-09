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لبنان

الطائرة الـ21 للمساعدات من مركز الملك سلمان تصل إلى المطار

Lebanon 24
09-11-2024 | 10:40
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وصلت اليوم الطائرة الواحدة والعشرون إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية و ايوائية.

ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في لبنان، في تقديم مساعداته الاغاثية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي على العائلات النازحة من محافظة الجنوب والبقاع حيث وزعت في كل من قضاء زحلة وحاصبيا، شملت المساعدات المقدمة ما يقارب 408 عائلات.
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واستفادة أكثر من 2000 فرد لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في سياق متصل واستمراراً للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية. (الوكالة الوطنية) 
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