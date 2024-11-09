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لبنان

سماع صوت قوي في راسمسقا والكورة... هذا سببه

Lebanon 24
09-11-2024 | 10:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بسماع صوت قوي في منطقة راسمسقا والكورة.


وبحسب المصادر، الصوت مصدره منتجع "لاس برلاس" حيث تقام مناسبة اجتماعية.
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09/11/2024 20:01:36 Lebanon 24 Lebanon 24

راسمسقا

والكورة...

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