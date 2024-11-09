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لبنان

أثناء قطفه لأشجار الزيتون.. هذا ما حدث مع مواطن في أطراف رميش

Lebanon 24
09-11-2024 | 11:01
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أطلق جيش العدو الإسرائيلي، قرابة الرابعة من عصر اليوم، قذائف مدفعية بالقرب من المواطن "ط. غ." في بلدة رميش، قضاء بنت جبيل أثناء قطفه اشجار الزيتون في منطقة سموخيا عند اطراف البلدة، فأصيب بجروح طفيفة وشظايا بكتفه، وقد نقلته سيارة اسعاف للصليب الاحمر الى احد المستشفيات في بيروت، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية. 
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