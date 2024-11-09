قاعدة إسرائيلية يقصفها "حزب الله" لأول مرة.. بيانٌ بعمليات جديدة!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ سلسلة عمليات ضدّ أهدافٍ ومواقع عسكريّة إسرائيلية.

وقال الحزب إنه هاجم بسربٍ من المُسيرات الإنقضاضية، تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، كما استهدف أيضاً بصلية من الصواريخ النوعية، قاعدة حيفا التقنيّة، وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو.

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كذلك، قال الحزب إنه قصف مرابض المدفعيّة التي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقوديّة، في هغوشريم في إصبع الجليل، بصليات صاروخيّة.

أيضاً، استهدف الحزب وللمرة الأولى، مصنع "ملام" العسكري (صناعات ترتبط بمنظومات الدفاع الجوّي والصاروخي)، ويبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 132 كلم، جنوبي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

وفي عملية أخرى، طال الحزب تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنات أفيفيم، روش بينا، كتسرين وحتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخيّة.