Advertisement

لبنان

قاعدة إسرائيلية يقصفها "حزب الله" لأول مرة.. بيانٌ بعمليات جديدة!

Lebanon 24
09-11-2024 | 12:48
A-
A+
Doc-P-1275871-638667786554788361.jpg
Doc-P-1275871-638667786554788361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ سلسلة عمليات ضدّ أهدافٍ ومواقع عسكريّة إسرائيلية.
 
وقال الحزب إنه هاجم بسربٍ من المُسيرات الإنقضاضية، تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، كما استهدف أيضاً بصلية من الصواريخ النوعية، قاعدة حيفا التقنيّة، وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو.
Advertisement
 
كذلك، قال الحزب إنه قصف مرابض المدفعيّة التي تقوم بالاعتداء على القرى والمدن الجنوبية بالقذائف العنقوديّة، في هغوشريم في إصبع الجليل، بصليات صاروخيّة.
 
أيضاً، استهدف الحزب وللمرة الأولى، مصنع "ملام" العسكري (صناعات ترتبط بمنظومات الدفاع الجوّي والصاروخي)، ويبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 132 كلم، جنوبي مدينة تل أبيب، بصلية من الصواريخ النوعيّة.
وفي عملية أخرى، طال الحزب تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في مستوطنات أفيفيم، روش بينا، كتسرين وحتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخيّة.
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2024-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2024-11-09
14:52 | 2024-11-09
14:49 | 2024-11-09
14:00 | 2024-11-09
14:00 | 2024-11-09
13:46 | 2024-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24