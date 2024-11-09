جنبلاط: لإنتخاب رئيس توافقي

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واذ أشاد باللقاء الجامع الذي عقد في خلوة القطالب وبالمبادىء التي تم إقرارها والاتفاق عليها، شدد جنبلاط على استمرار التضامن الوطني مع النازحين الذين تركوا بيوتهم وقراهم جرّاء العدوان الإسرائيلي، وضرورة تأمين ما يلزم لمنطقة الجبل، خصوصاً المحروقات للتدفئة على أبواب فصل الشتاء، منوّها بقواعد تنظيم النزوح التي تم الاتفاق عليها في لقاء الكتل النيابية في مجلس النواب، وذلك لمصلحة النازحين والمقيمين.ودعا النائب جنبلاط القوى السياسية الى "المساعدة في معالجة بعض الإشكالات التي تحصل مؤخراً وحصرها في إطارها بعيداً عن أي توظيف في غير مكانه"، مشدداً على أن "القوى الأمنية وحدها المولجة حفظ الأمن، إضافة الى دور البلديات المهم في هذه المرحلة"، داعياً الى "عدم الانجرار خلف بعض الشائعات التي يتم اطلاقها من حين لآخر".