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لبنان

ماذا قالت "حماس" في لبنان عن "وساطة قطر" بشأن غزة؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
09-11-2024 | 16:46
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سعت أطراف عديدة للتواصل مع حركة "حماس" في لبنان للوقوف عند رأيها بشأن المفاوضات حول حرب غزة والمستجدات المرتبطة بالموقف القطري الأخير بالشأن المذكور، إلا أن المسؤولين "الحمساويين" تمسكوا بالموقف الصادر عن وزارة الخارجية القطرية التي قالت إن في حال توافر أمور جدية على صعيد المفاوضات، فإن الدوحة سوف تعود لاستئناف جهودها في الوساطة بشأن وقف الحرب.
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المصادر المطلعة على أجواء "حماس" بدورها اكتفت بالقول إن "الأمور مع قطر جيدة" من دون أي تعقيب آخر.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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