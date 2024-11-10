نقابة المحامين "نحو القرار الصعب"

أجمع نقباء المحامين السابقين الذين يعتبرون بمثابة "مجلس الحكماء" في النقابة تاريخياً، على ضرورة تأجيل الإنتخابات النقابية التي من المقرر أن تحصل في السابع عشر من الشهر الجاري.

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ولفت مصدر مشارك في الإجتماع الذي حصل بين النقباء في دار النقابة الى أن القناعة التامة والقانون يفرضان حصول هذه الإنتخابات ، لكن الظروف القاهرة وحالة الحرب ووحدة النقابة يجعلون عملية التأجيل القسري والبغيض عملا عقلانيا في هذه المرحلة بالرغم من صدور بعض الأصوات الشعبوية.

المصدر أضاف أن إصرار المرشحين على الإنسحاب إفساحاً في المجال لزملائهم المشاركين عند إستتباب الأمور سيجعل مجلس النقابة يتخذ القرار الصعب بكل ضمير مرتاح بتأجيل الإنتخابات النقابية ، والتي هي من المفترض أن تكون للتلاقي والوحدة وليس للإستئثار والتفرقة .