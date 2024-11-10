Advertisement

لبنان

نقابة المحامين "نحو القرار الصعب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2024 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1275951-638668176900475091.jpg
Doc-P-1275951-638668176900475091.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجمع نقباء المحامين السابقين الذين يعتبرون بمثابة "مجلس الحكماء" في النقابة تاريخياً، على ضرورة تأجيل الإنتخابات النقابية التي من المقرر أن تحصل في السابع عشر من الشهر الجاري.
 
Advertisement
ولفت مصدر مشارك في الإجتماع الذي حصل بين النقباء في دار النقابة الى أن القناعة التامة والقانون يفرضان حصول هذه الإنتخابات ، لكن الظروف القاهرة وحالة الحرب ووحدة النقابة يجعلون عملية التأجيل القسري والبغيض عملا عقلانيا في هذه المرحلة بالرغم من صدور بعض الأصوات الشعبوية. 
 
المصدر أضاف أن إصرار المرشحين على الإنسحاب إفساحاً في المجال لزملائهم المشاركين عند إستتباب الأمور سيجعل مجلس النقابة يتخذ القرار الصعب بكل ضمير مرتاح بتأجيل الإنتخابات النقابية ، والتي هي من المفترض أن تكون للتلاقي والوحدة وليس للإستئثار والتفرقة .
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-11-10
04:50 | 2024-11-10
04:30 | 2024-11-10
04:00 | 2024-11-10
03:45 | 2024-11-10
03:37 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24