الرد على التصريحات بالعمل العسكري

حاول الجيش الاسرائيلي وجبهته الداخلية، أمس، الإيحاء ان الواقع الأمني عند المستوطنات الحدودية مع لبنان بات افضل نسبيا فتقرر خفض الضوابط الامنية للمستوطنين وتخفيف قيود التنقل.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإن "حزب الله" قرر التحرك عند الحافة الامامية حرفيا وهذا ما كشفته صحيفة "يديعوت احرونوت" اذ أكدت ان الحزب قصف مستوطنة "ايفن مناحيم" من عند خط الحدود.

وقالت المصادر إن حراك الحزب عند خط الحدود يتكرر كل مرة يكون فيها تصريحات عن الامن في المستوطنات، وهذا بات ظاهراً وملاحظاً، إن كان عبر صواريخ موجهة أو عبر صواريخ كاتيوشا.