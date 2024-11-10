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لبنان

امتعاض من "نائب"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-11-2024 | 02:15
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سُجلت حالة من الامتعاض على أداء "نائب" في الشوف بعدما غاب عن السمع كُلياً إزاء الأحداث التي طالت المنطقة وتحديداً إثر الغارات الإسرائيلية التي طالت بلدتي الجية وبرجا.
 
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ولم يصدر أي موقفٍ علني من ذاك النائب خلال أي حادثة من هذه الأحداث، ما طرح تساؤلات عن دوره في الوقوف إلى جانب أبناء المنطقة خلال الأزمات، وفق ما تقول المصادر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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