حركة "أمل" مستعدّة لهذا الأمر

قالت مصادر مسؤولة في حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنّ الحديث عن تقديم تنازلات لبنانية لوقف إطلاق النار "غير وارد" تماماً في قاموس أحد، مشيرة إلى أنَّ الإصرار على استكمال المعركة حتى تحقيق النصر الكامل هو الأساس ولا رضوخ للإسرائيليين.

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وأوضحت المصادر أن القراءة الحالية لمسار الحرب يشوبها العديد من الغموض، مشيرة إلى أنه "رغم ذلك، فإن حركة أمل مستعدة للدفاع عن لبنان في حال قرر الإسرائيلي التقدم براً أكثر، لكن المعطيات الميدانية تؤكد أنه غير قادر على ذلك بفعل الضربات التي يشنها "حزب الله"، وختمت: "الكلمة في النهاية للميدان ولننتظر".