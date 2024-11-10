Advertisement

لبنان

حركة "أمل" مستعدّة لهذا الأمر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1275956-638668184576132385.jpg
Doc-P-1275956-638668184576132385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت مصادر مسؤولة في حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنّ الحديث عن تقديم تنازلات لبنانية لوقف إطلاق النار "غير وارد" تماماً في قاموس أحد، مشيرة إلى أنَّ الإصرار على استكمال المعركة حتى تحقيق النصر الكامل هو الأساس ولا رضوخ للإسرائيليين.
Advertisement
 
وأوضحت المصادر أن القراءة الحالية لمسار الحرب يشوبها العديد من الغموض، مشيرة إلى أنه "رغم ذلك، فإن حركة أمل مستعدة للدفاع عن لبنان في حال قرر الإسرائيلي التقدم براً أكثر، لكن المعطيات الميدانية تؤكد أنه غير قادر على ذلك بفعل الضربات التي يشنها "حزب الله"، وختمت: "الكلمة في النهاية للميدان ولننتظر".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-11-10
04:50 | 2024-11-10
04:30 | 2024-11-10
04:00 | 2024-11-10
03:45 | 2024-11-10
03:37 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24