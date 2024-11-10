Advertisement

لبنان

في عز الحرب.. قطاع يطلب موظفين بـ"الجملة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-11-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1275957-638668185941410587.jpg
Doc-P-1275957-638668185941410587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت في الآونة الاخيرة صرخة قطاع الزراعة في لبنان بعد عودة اليد العاملة السورية إلى بلادها اثر الحرب الاسرائيلية الاخيرة، حيث بات من الصعب حصاد المزروعات نظراً لغياب اليد العاملة.
Advertisement
 
وطالب القيمون على القطاع، الشباب اللبناني وكل من يحتاج الى عمل، الى مساعدة هذا القطاع بأسرع وقت ممكن وبمردود كبير، خصوصاً واننا في موسم الحصاد وبالتالي فان غياب العمال قد يؤدي الى خسارة المواسم وخسائر اكبر بكثير من التي مني بها القطاع نتيجة الحرب.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:50 | 2024-11-10
04:30 | 2024-11-10
04:00 | 2024-11-10
03:45 | 2024-11-10
03:37 | 2024-11-10
03:29 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24