هل يكون هذا المقترح هو الحلّ لوقف الحرب في لبنان؟

يتمّ الحديث عن مقترح لإنهاء الحرب في لبنان بين "حزب الله" وإسرائيل يقضي بفصل "المقاومة الإسلاميّة" عن النزاعات والصراعات في المنطقة. وقد يكون هذا الطرح الحلّ لوقف إطلاق النار وخصوصاً وأنّ القيادة الجديدة لـ"الحزب" أصبحت مُقتنعة بعد أكثر من سنة على هجوم "طوفان الأقصى"، بضرورة عدم ربط ما يجري في البلاد بما يحدث في غزة.

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كما أنّ "حزب الله" سلّم رئيس مجلس النواب نبيه برّي مسؤوليّة التفاوض بالنيابة عنه، لتطبيق القرار 1701 بهدف وقف إطلاق النار، علماً بأنّ الأمين العام السابق لـ"الحزب" حسن نصرالله كان مُوافقاً على شروط الهدنة قبل أنّ ينقلب رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو على الإتّفاق الأميركيّ – الفرنسيّ، ويضرب المساعي الدوليّة للتهدئة.



ولعلّ موقف "الحزب" الجديد والمتأخر بفصل الحرب في لبنان عن النزاع الإسرائيليّ – الفلسطينيّ في غزة هو ما دفع المُفاوضين الدوليين إلى طرح إقتراح وقف إطلاق النار على أساس أنّ لا يكون "حزب الله" طرفاً مُشاركاً في نزاعات المنطقة. وهذه الفكرة ليس من المتوقّع أنّ تُعارضها "المقاومة"، كما أنّ إسرائيل قد تعتبر أنّها تُشكّل فوزاً ونجاحاً لها وسط التصعيد بين طهران وتل أبيب، وانتظار الردّ الإيرانيّ على الهجمات الإسرائيليّة الأخيرة التي طالت الأراضي الإيرانيّة.



كذلك، فإنّه من المُرجّح أنّ يعود الرئيس الأميركيّ المُنتخب دونالد ترامب إلى سياسة الضغط على إيران كيّ لا تُهدّد المصالح الأميركيّة والإسرائيليّة في الشرق الأوسط. وهنا يجب التذكير أنّ الرئيس الجمهوريّ أمر باغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق عام 2020، وفرض عقوبات غير مسبوقة على طهران وأخرج بلاده من إتّفاقية النووي الإيرانيّ.



وإذا كانت إيران مُهدّدة خلال ولاية ترامب هل يبقى "حزب الله" مُحايداً؟ يقول محللون عسكريّون إنّ "الحزب" قد يتدخّل فقط في حالة واحدة، وهي إعلان الحرب على طهران، غير أنّ هذا الأمر مستبعدٌ لأنّ الرئيس الأميركيّ المُنتخب يُمارس ضغوطاً ويفرض عقوبات على خصومه ويتحاشى الحروب، وأعلن أمام مناصريه ووعد اللبنانيين أنّه سيُنهي الحرب التي دعمها جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

ولكن في المقابل، فإنّ نتنياهو يُريد القضاء على قدرات "حزب الله" العسكريّة، أو أنّ يمنع "الحزب" من التزوّد بالصواريخ والمسيّرات والأسلحة والوسائل القتاليّة كيّ لا يُعيد بناء نفسه كما حدث بعد العام 2006، وكيّ لا يبقى تهديده قائماً على أمن إسرائيل. لذا، يقوم جيش العدوّ بمُهاجمة شحنات الأسلحة الآتية من سوريا، إضافة إلى مستودعات ومواقع في دمشق يزعم أنّها عائدة لـ"الحزب".



وفي هذا السياق، قال نتنياهو إنّ القرارات الدوليّة مثل الـ1701 والـ1559 جيّدة، لكن العبرة هي في تنفيذها. وتجدر الإشارة إلى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" لا يزال يرفض المسّ بسلاح "المقاومة"، لأنّ الحرب الحاليّة أثبتت أنّ هدف إسرائيل ليس فقط القضاء على "الحزب" وإنّما تدمير لبنان وتهجير اللبنانيين واحتلال الجنوب بهدف بناء منطقة عازلة، وسط بقاء الأطماع الإسرائيليّة بالمياه والأراضي والثروات الطبيعيّة اللبنانيّة.



غير أنّ المحللين العسكريين يرون أنّ نتنياهو قد يكتفي بالقبول بفصل "حزب الله" عن صراعات المنطقة، وقد يكون فوز ترامب بداية جيّدة يُبنى عليها لوقف الحرب في لبنان وغزة، لكن يبقى على إسرائيل أنّ تُوافق على هذا المُقترح إضافة إلى إيران كونها الطرف الأوّل والأخير المُؤثّر على قرارات "الحزب" في لبنان، والتي تدفعه إلى إكمال المعارك لتحسين شروطها.