25
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
1
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في مشغرة وسُحمر.. سقوط 4 شهداء بـ"غارات إسرائيلية"
Lebanon 24
10-11-2024
|
01:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت معلومات "لبنان24" إن العدو الإسرائيلي استهدف بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي - شرق لبنان، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الشهداء.
Advertisement
وأشارت المعلومات إلى أن الغارة التي طالت سُحمر أدت إلى استشهاد شخص وجرح 2 آخرين.
أما في بلدة مشغرة، فقد استشهد 3 أشخاص وأصيب شخص آخر بجروح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سماع صوت قوي في راسمسقا والكورة... هذا سببه
Lebanon 24
سماع صوت قوي في راسمسقا والكورة... هذا سببه
10:51 | 2024-11-09
09/11/2024 10:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما قد تقرره إسرائيل بشأن "حرب لبنان"!
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما قد تقرره إسرائيل بشأن "حرب لبنان"!
17:06 | 2024-11-09
09/11/2024 05:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري يفجّر مفاجأة بعد زواجه أربع مرات: "اكتشفت أنني لم أحب بعد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثل سوري يفجّر مفاجأة بعد زواجه أربع مرات: "اكتشفت أنني لم أحب بعد" (فيديو)
08:02 | 2024-11-09
09/11/2024 08:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ مؤثر.. رسالة من "مجاهدي حزب الله" إلى الشيخ نعيم قاسم!
Lebanon 24
كلامٌ مؤثر.. رسالة من "مجاهدي حزب الله" إلى الشيخ نعيم قاسم!
12:59 | 2024-11-09
09/11/2024 12:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس "حزب الله".. تنظيمٌ يُخيف العالم وصحيفة إسرائيلية تحدّده!
Lebanon 24
ليس "حزب الله".. تنظيمٌ يُخيف العالم وصحيفة إسرائيلية تحدّده!
16:00 | 2024-11-09
09/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2024-11-10
لقاءات روحية للتماسك الداخلي.. مخاطر الفتنة ترخي بثقلها والتحرك لمواجهتها يتوسع
04:50 | 2024-11-10
مجزرة كبيرة في علمات - جبيل.. هذه آخر معلومة عن الغارة الإسرائيلية هناك
04:30 | 2024-11-10
هل يكون هذا المقترح هو الحلّ لوقف الحرب في لبنان؟
04:00 | 2024-11-10
التسوية في الجنوب.. بوابة الخروج من الجحيم!
03:45 | 2024-11-10
شخصية حزبية مستبعدة عن الإعلام.. "ما فينا نحمل"
03:37 | 2024-11-10
غارات تطال سرعين وبعلبك.. سقوط شهيد وأضرار كبيرة (صور)
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
10/11/2024 12:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
10/11/2024 12:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
10/11/2024 12:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24