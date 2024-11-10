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لبنان

في مشغرة وسُحمر.. سقوط 4 شهداء بـ"غارات إسرائيلية"

Lebanon 24
10-11-2024 | 01:21
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قالت معلومات "لبنان24" إن العدو الإسرائيلي استهدف بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي - شرق لبنان، ما أسفر عن سقوط عددٍ من الشهداء.
 
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وأشارت المعلومات إلى أن الغارة التي طالت سُحمر أدت إلى استشهاد شخص وجرح 2 آخرين. أما في بلدة مشغرة، فقد استشهد 3 أشخاص وأصيب شخص آخر بجروح. 
 
 
 
 
 
 
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