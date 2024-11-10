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لبنان

لسالكي نفق العدلية.. إليكم هذا الخبر المهم

Lebanon 24
10-11-2024 | 03:05
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طلبت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الأحد، من السائقين، تخفيف السرعة داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات، بسبب اشغال.
 
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