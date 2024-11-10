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لبنان

بعد إعادة إصدار جريدة "نداء الوطن".. هكذا علّق نقيب المحررين

Lebanon 24
10-11-2024 | 03:05
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أشاد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، بإعادة إصدار جريدة "نداء الوطن" بعد توقف قسري دام أشهراً، إذ أنها ستصدر إلكترونياً بصورة موقتة على أن تعاود الصدور ورقياً بعد شهر.
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واعتبر القصيفي أن "هذه  الخطوة إيجابية وتفتح الباب أمام عودة الروح إلى الصحافة الورقية التي كان لبنان السباق في مجالها منذ العام 1875، وكانت من روافد النهضة العربية التي كان له الدور البارز في إطلاقها، كما كان للبنانيين الأيادي البيضاء في بعث الصحافة العربية من خلال تأسيس أمهات الصحف في مصر وسواها من البلدان".
 
وتمنى النقيب القصيفي لإدارة الجريدة ولرئيس تحريرها الجديد الزميل أمجد اسكندر "صاحب التجربة الطويلة في العمل الصحافي والاعلامي، ولطاقم التحرير من زميلات وزملاء، والكتاب النجاح والتوفيق"، آملاً أن "تثمر جهودهم في تعزيز مكانة الصحافة اللبنانية وحمل راية الكلمة الحرة والمسؤولة في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان".
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