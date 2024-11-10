Advertisement

لبنان

غارة على بلدة عدلون وسقوط شهداء... من استهدف العدوّ الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
10-11-2024 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1276057-638668376210453577.jpg
Doc-P-1276057-638668376210453577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة حربيّة إسرائيليّة أغارت على بلدة عدلون.
 
 
واستهدف العدوّ الإسرائيليّ فريق الدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية.
 
 
Advertisement
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي استهدف بغارة مركزا تابعا للهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني في عدلون قضاء صيدا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين.

وكرّرت وزارة الصحة العامة إدانتها لجريمة الحرب الإسرائيلية المتمادية في استهداف المسعفين ما يضفي على الحرب المستمرة المزيد من العنف واللاإنسانية الخارجة عن النظم الدولية والقوانين والأعراف الواجب الإلتزام بها في زمن النزاعات.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:59 | 2024-11-10
07:48 | 2024-11-10
07:39 | 2024-11-10
07:32 | 2024-11-10
07:28 | 2024-11-10
07:23 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24