غارة على بلدة عدلون وسقوط شهداء... من استهدف العدوّ الإسرائيليّ؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة حربيّة إسرائيليّة أغارت على بلدة عدلون.

واستهدف العدوّ الإسرائيليّ فريق الدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية.

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وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي استهدف بغارة مركزا تابعا للهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني في عدلون قضاء صيدا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين.



وكرّرت وزارة الصحة العامة إدانتها لجريمة الحرب الإسرائيلية المتمادية في استهداف المسعفين ما يضفي على الحرب المستمرة المزيد من العنف واللاإنسانية الخارجة عن النظم الدولية والقوانين والأعراف الواجب الإلتزام بها في زمن النزاعات.