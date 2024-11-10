جديد غارات العدو في الجنوب والبقاع.. هذه آخر المعطيات (تغطية مباشرة)

كثف العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجماته على عدد من القرى والبلدات في جنوب وشرق لبنان.

وحتى هذه الساعة، استهدف العدو البلدات التالية: الوزاني، جديدة مرجعيون، أرنون، كفرتبنيت.

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أما في البقاع، فطال القصف منطقة رأس العين، السعيدة، بعلبك، سرعين.