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لبنان

جديد غارات العدو في الجنوب والبقاع.. هذه آخر المعطيات (تغطية مباشرة)

Lebanon 24
10-11-2024 | 05:24
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كثف العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، هجماته على عدد من القرى والبلدات في جنوب وشرق لبنان.
وحتى هذه الساعة، استهدف العدو البلدات التالية: الوزاني، جديدة مرجعيون، أرنون، كفرتبنيت.
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أما في البقاع، فطال القصف منطقة رأس العين، السعيدة، بعلبك، سرعين.
 
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