Advertisement

لبنان

3 شهداء وجريحان في الحصيلة النهائية للغارة على مشغرة

Lebanon 24
10-11-2024 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1276066-638668384864343410.jpeg
Doc-P-1276066-638668384864343410.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مشغرة في البقاع الغربي ليل امس أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص  وإصابة اثنين بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
4 شهداء و 3 جرحى .. الحصيلة النهائية للغارة على مشغرة
lebanon 24
10/11/2024 15:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 4 شهداء و 3 جرحى بسبب غارة العدو الإسرائيلي على مشغرة صباح اليوم
lebanon 24
10/11/2024 15:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية على مشغرة وتفاحتا وغارة بين رومين وعزه
lebanon 24
10/11/2024 15:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي
lebanon 24
10/11/2024 15:08:49 Lebanon 24 Lebanon 24

مشغرة

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:59 | 2024-11-10
07:48 | 2024-11-10
07:39 | 2024-11-10
07:32 | 2024-11-10
07:28 | 2024-11-10
07:23 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24