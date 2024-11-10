3 شهداء وجريحان في الحصيلة النهائية للغارة على مشغرة



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على مشغرة في البقاع الغربي ليل امس أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح.

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