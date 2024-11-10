قتلى وجرحى.. هذا ما فعله "حزب الله" يجنودٍ إسرائيليين

أعلن حزب الله في بيان أن عناصره اشتبكوا مع قوة إسرائيلية مُتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون.

وأضاف الحزب أن عناصره الحزب أوقعوا أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.