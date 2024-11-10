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لبنان

قتلى وجرحى.. هذا ما فعله "حزب الله" يجنودٍ إسرائيليين

Lebanon 24
10-11-2024 | 05:58
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أعلن حزب الله في بيان أن عناصره اشتبكوا مع قوة إسرائيلية مُتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون.
 
وأضاف الحزب أن عناصره الحزب أوقعوا أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. 
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