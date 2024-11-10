24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
3
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قتلى وجرحى.. هذا ما فعله "حزب الله" يجنودٍ إسرائيليين
Lebanon 24
10-11-2024
|
05:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حزب الله في بيان أن عناصره اشتبكوا مع قوة إسرائيلية مُتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون.
وأضاف الحزب أن عناصره الحزب أوقعوا أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيليّ: لن نعود إلى الشمال ولا نزال تحت تهديد صواريخ حزب الله
Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ: لن نعود إلى الشمال ولا نزال تحت تهديد صواريخ حزب الله
10/11/2024 15:09:11
10/11/2024 15:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن التسويّة مع "حزب الله".. ماذا أعلن سياسيّ إسرائيليّ بارز؟
Lebanon 24
بشأن التسويّة مع "حزب الله".. ماذا أعلن سياسيّ إسرائيليّ بارز؟
10/11/2024 15:09:11
10/11/2024 15:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رُعبٌ في إسرائيل... هذا ما يقوم به "حزب الله" عند الساعة السابعة صباحاً
Lebanon 24
رُعبٌ في إسرائيل... هذا ما يقوم به "حزب الله" عند الساعة السابعة صباحاً
10/11/2024 15:09:11
10/11/2024 15:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل عن استطلاع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: الإسرائيليون منقسمون بعمق إزاء الحرب ضد حزب الله
Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل عن استطلاع لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: الإسرائيليون منقسمون بعمق إزاء الحرب ضد حزب الله
10/11/2024 15:09:11
10/11/2024 15:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
حزب الله
إسرائيل
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سماع صوت قوي في راسمسقا والكورة... هذا سببه
Lebanon 24
سماع صوت قوي في راسمسقا والكورة... هذا سببه
10:51 | 2024-11-09
09/11/2024 10:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما قد تقرره إسرائيل بشأن "حرب لبنان"!
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما قد تقرره إسرائيل بشأن "حرب لبنان"!
17:06 | 2024-11-09
09/11/2024 05:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ مؤثر.. رسالة من "مجاهدي حزب الله" إلى الشيخ نعيم قاسم!
Lebanon 24
كلامٌ مؤثر.. رسالة من "مجاهدي حزب الله" إلى الشيخ نعيم قاسم!
12:59 | 2024-11-09
09/11/2024 12:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "ربطة الخبز".. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "ربطة الخبز".. ما الجديد؟
13:46 | 2024-11-09
09/11/2024 01:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بنزيف وأجرت ولادة مبكرة.. نوال الزغبي بتصريح جديد: كنت أتقاضى 300 دولار وهذا سبب رفضي الارتباط مجددًا (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بنزيف وأجرت ولادة مبكرة.. نوال الزغبي بتصريح جديد: كنت أتقاضى 300 دولار وهذا سبب رفضي الارتباط مجددًا (فيديو)
14:00 | 2024-11-09
09/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:59 | 2024-11-10
على أوتوستراد الضبية... صدمته سيارة وتُوفِيَ
07:59 | 2024-11-10
وزير الثقافة: الجيش حافظ الوحدة الوطنية وحامي السلم الأهلي
07:48 | 2024-11-10
بحضور السيّدة ميّ ميقاتي.. "سلام للبنان" أقامت يوما بيئيا لتنظيف وإعادة تجميل واجهة بيروت البحرية
07:39 | 2024-11-10
عمره 12 سنة فقط... هكذا خسر الطفل ابراهيم حياته
07:32 | 2024-11-10
فحص: لضرورة تكثيف الجهد الدولي والإقليمي والقاري للوصول الى وقف فوري للعدوان الهمجي الإسرائيلي
07:28 | 2024-11-10
وزير الدفاع الإسرائيليّ يتحدّث عن مهمّة في لبنان... إليكم ما قاله
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
10/11/2024 15:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
10/11/2024 15:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
10/11/2024 15:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24