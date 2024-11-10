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لبنان

طوني فرنجيه: بلدنا سيبقى موحدا

Lebanon 24
10-11-2024 | 06:17
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أكّد النائب طوني فرنجيه، أنّ "مصلحة لبنان تكمن في الا يكون هناك أي شرخ بين اللبنانيين، لذلك سنسعى دائما لخلق وتعزيز جسور التلاقي بين بعضنا البعض، فبلدنا سيبقى موحدا ومشاريع التقسيم ستبقى وهماً على الرغم من محاولة البعض".
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فرنجيه وفي خلال لقاء مع عدد من ناشطي "تيار المرده" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشار إلى أنّ "تكلفة الحرب الإسرائيلية على لبنان باهظة جدا، لكن صمود الجبهة في الجنوب يشكل مشهدا تاريخيا، وعدم قدرة الإسرائيلي على تحقيق أهدافه،  سيدفعا نحو الوصول إلى تسوية".

وأضاف: "سنتصدى لأي فتنة قد يسعى اليها الاسرائيلي"، داعياً "لعدم الانجرار  إلى أي خطاب تحريضي يؤدي إلى تعزيز الشرخ".

واعتبر أنّ "استقبال النازحين في مختلف المناطق اللبنانية دليل قاطع على الحس الوطني  عند اللبنانيين ودليل واضح على أخلاقهم ومبادئهم رغم كل محاولات الشرذمة التي تقودها بعض الأطراف اللبنانية".

وختم:  "استقبال النازحين في مختلف المناطق اللبنانية جعل كلّ لبناني يشعر بالعزة الوطنية".     
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