ما حقيقة وفاة هانيبال القذافي في لبنان؟

قال بول رومانس محامي هانيبال القذافي، إن موكله لا يزال على قيد الحياة، وذلك ردّا على تقارير شاركها مستخدمون على مواقع التواصل الإجتماعي، تحدثت عن وفاته داخل سجنه، بعد تدهور حالته الصحية.



وأضاف رومانس أن هانيبال القذافي يتمتع بصحة جيّدة، وقال إنّ الأخبار المتداولة غير صحيحة. (العربية)

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