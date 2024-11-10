رُعبٌ في إسرائيل... هذا ما يقوم به "حزب الله" عند الساعة السابعة صباحاً

قال أحد مستوطني مدينة حيفا المحتلة إنّ "نيران الصواريخ التي تُطلق من لبنان في لا تتوقف".



Advertisement وأضاف المستوطن لصحيفة "جيروزاليم بوست": "يبدو أنني أستطيع التخلص من المنبه، فقد حدّد حزب الله الآن موعداً لإيقاظ حيفا في نحو الساعة السابعة صباحاً بالصواريخ التي يُطلقها وما يتبعها من دوي صفارات الإنذار".

وقال: "هذا الواقع يجعلني أركض بملابس النوم إلى الملجأ". (رصد لبنان 24)