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لبنان

رُعبٌ في إسرائيل... هذا ما يقوم به "حزب الله" عند الساعة السابعة صباحاً

Lebanon 24
10-11-2024 | 06:28
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قال أحد مستوطني مدينة حيفا المحتلة إنّ "نيران الصواريخ التي تُطلق من لبنان في لا تتوقف".
 
 
وأضاف المستوطن لصحيفة "جيروزاليم بوست": "يبدو أنني أستطيع التخلص من المنبه، فقد حدّد حزب الله الآن موعداً لإيقاظ حيفا في نحو الساعة السابعة صباحاً بالصواريخ التي يُطلقها وما يتبعها من دوي صفارات الإنذار".
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وقال: "هذا الواقع يجعلني أركض بملابس النوم إلى الملجأ". (رصد لبنان 24)
 
 
 

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