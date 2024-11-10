الرئيس ميقاتي في السعودية لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية – الاسلامية

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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الرياض لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية - الاسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا.وكان في استقبال الرئيس ميقاتي في مطار الملك خالد الدولي نائب امير الرياض الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز وأمين الرياض الامير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياد، سفير السعودية في لبنان وليد البخاري وسفير لبنان في السعودية فوزي كبارة.ويضم الوفد اللبناني الى القمة وزير الخارجية والمغتربية عبدالله بو حبيب ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.