Advertisement

لبنان

إستهداف سيارتين في جديدة مرجعيون

Lebanon 24
10-11-2024 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1276103-638668435484774497.jpg
Doc-P-1276103-638668435484774497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقل الصليب الأحمر اللبناني اصابتين إلى مستشفيات النبطية جراء الغارة التي استهدفت آليتين من نوع رابيد في بلدة جديدة مرجعيون منذ بعض الوقت..
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: 12 جريحاً حصيلة الغارة الإسرائيليّة على النبطية
lebanon 24
10/11/2024 17:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
من أقدم البيوت.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلا تراثيا في النبطية
lebanon 24
10/11/2024 17:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطية
lebanon 24
10/11/2024 17:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت النبطية الفوقا
lebanon 24
10/11/2024 17:50:42 Lebanon 24 Lebanon 24

النبطية

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:44 | 2024-11-10
10:37 | 2024-11-10
10:34 | 2024-11-10
10:29 | 2024-11-10
10:23 | 2024-11-10
10:20 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24