عمره 12 سنة فقط... هكذا خسر الطفل ابراهيم حياته

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطفل ابراهيم محمد نعمان البالغ من العمر 12 سنة، تُوفِيَ بعدما أُصيب بطلقٍ ناريّ عن طريق الخطأ، أثناء لهوه ببندقية صيد، في بلدة فنيدق - عكار.

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