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لبنان

عمره 12 سنة فقط... هكذا خسر الطفل ابراهيم حياته

Lebanon 24
10-11-2024 | 07:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الطفل ابراهيم محمد نعمان البالغ من العمر 12 سنة، تُوفِيَ بعدما أُصيب بطلقٍ ناريّ عن طريق الخطأ، أثناء لهوه ببندقية صيد، في بلدة فنيدق - عكار.
 
 
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