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لبنان

الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟

Lebanon 24
10-11-2024 | 08:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في بلدة علمات - جبيل إلى 27.
 
 
وحصل "لبنان 24" على لائحة تضمّ أسماء بعض الشهداء، وهم: 
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