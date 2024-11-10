الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزلاً في بلدة علمات - جبيل إلى 27.

وحصل "لبنان 24" على لائحة تضمّ أسماء بعض الشهداء، وهم: