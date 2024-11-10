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لبنان

شهيد و10 جرحى في بعلبك - الهرمل

Lebanon 24
10-11-2024 | 08:59
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صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة لغارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل اليوم 
حيث أدت الغارة على مفرق سرعين إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح. 
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وأدت الغارة على حي بيت اللقيس إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
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