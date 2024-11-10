شهيد و10 جرحى في بعلبك - الهرمل

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صدرت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة لغارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل اليومحيث أدت الغارة على مفرق سرعين إلى استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح.وأدت الغارة على حي بيت اللقيس إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.