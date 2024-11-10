صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن اتفاق وقف النار في لبنان يتضمن انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني.

وأضافت أن الاتفاق ينص أيضاً على عدم عودة حزب الله إلى الحدود.

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وأشارت إلى أن الجيش اللبناني سيدمر البنية التحتية المتبقية لحزب الله على الحدود.

وأضافت: "إسرائيل ستتلقى ضمانات أميركية وروسية بمنع إعادة تسليح حزب الله".

ولفتت إلى أن "سوريا ستكون المسؤولة عن منع نقل السلاح من أراضيها إلى لبنان".

وتابعت الصحيفة: "إسرائيل سيكون لديها حق العمل ضد أي انتهاك من لبنان والرد عليه مستقبلا".

وأكدت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي سينسحب من الجنوب اللبناني لخط الحدود الدولية ضمن الاتفاق".