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لبنان

صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟

Lebanon 24
10-11-2024 | 09:00
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أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن اتفاق وقف النار في لبنان يتضمن انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني.
 
وأضافت أن الاتفاق ينص أيضاً على عدم عودة حزب الله إلى الحدود. 
 
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وأشارت إلى أن الجيش اللبناني سيدمر البنية التحتية المتبقية لحزب الله على الحدود. 
 
وأضافت: "إسرائيل ستتلقى ضمانات أميركية وروسية بمنع إعادة تسليح حزب الله". 
 
ولفتت إلى أن "سوريا ستكون المسؤولة عن منع نقل السلاح من أراضيها إلى لبنان". 
 
وتابعت الصحيفة: "إسرائيل سيكون لديها حق العمل ضد أي انتهاك من لبنان والرد عليه مستقبلا". 
 
وأكدت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي سينسحب من الجنوب اللبناني لخط الحدود الدولية ضمن الاتفاق". 
 
 
 
 

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