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لبنان
الجامعة الثقافية اليونانية - اللبنانية تتبرع بـ6 اطنان من المواد الطبية لوزارة الصحة
Lebanon 24
10-11-2024
|
09:10
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أعلن رئيس الجامعة الثقافية اليونانية اللبنانية GLCU وليد الياس، في بيان، انه في اطار حملة تجميع مساعدات طبية لدعم لبنان التي أطلقتها الجامعة أثر العدوان الاسرائيلي على لبنان، وما نجم عنه من أثار كارثية بحق اللبنانيين، تمكنت الجامعة من تجميع 6 أطنان من المواد الطبية، سيتم التبرع بها لوزارة الصحة العامة اللبنانية.
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ولفت الى ان الجامعة تحملت نفقات التحميل والشحن البري والبحري من مرفأ بيريوس الى مرفأ بيروت، وشملت: 50 طبلية، اي ما يعادل 1500 كرتونة، وزنها الصافي حوالي 6 أطنان. جرى تحميلها يوم الخميس الماضي، تمهيدا لنقلها بواسطة مستوعب 40 قدما على متن سفينة شحن التابعة لشركة MSC من مرفأ بيريوس الى مرفأ بيروت، على ان تبحر السفينة يوم غد الاثنين.
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