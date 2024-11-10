بصواريخ نوعيّة... "حزب الله" استهدف تجمعاً لجنود العدوّ في خربة المنارة

أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "‏استهدف ‏جمعًا لِقوات جيش العدوّ الإسرائيلي في خربة المنارة (بين ‏مستوطنة المنارة وموقع العباد الحدودي)، بصلية من الصواريخ النوعية، وقد أصابت أهدافها بدقة".‏

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