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لبنان

بصواريخ نوعيّة... "حزب الله" استهدف تجمعاً لجنود العدوّ في خربة المنارة

Lebanon 24
10-11-2024 | 09:47
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "‏استهدف ‏جمعًا لِقوات جيش العدوّ الإسرائيلي في خربة المنارة (بين ‏مستوطنة المنارة وموقع العباد الحدودي)، بصلية من الصواريخ النوعية، وقد أصابت أهدافها بدقة".‏
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