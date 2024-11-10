المطران ابراهيم وعقيص شددا على ضرورة الحضور الفعال للقوى الأمنية لفرض هيبة القانون

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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، النائب جورج عقيص، وتم خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان، بخاصة ما يتعلق بمنطقة زحلة والبقاع. وتم التركيز على الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها المنطقة، حيث يتعرض الشعب لضغوطات اقتصادية خانقة، مما يؤثر بشكل مباشر على الناس ويزيد من التحديات الحياتية اليومية.وبحسب بيان، شدد الطرفان "في هذا الوقت الحساس على ضرورة الحضور الفعّال للقوى الأمنية، وذلك لضمان منع أي محاولات لزعزعة الأمن وزرع الفتنة ولتطويق أي إشكال بسرعة وحزم"، مؤكدين "أهمية استمرار التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لفرض هيبة القانون على كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك زحلة والبقاع، ومنع أي مظاهر مسلحة حفاظاً على السلم الأهلي والوحدة الوطنية"، شاكرين للجيش اللبناني والقوى الأمنية "دورهما الأساسي في حفظ الأمن والاستقرار، رغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات، ولما يبذلونه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والمواطنين".ووجه إبراهيم وعقيص تحذيراً شديداً ضد استغلال الأوضاع الراهنة للاتجار بالأراضي والمنازل، مؤكدين "رفضهما القاطع لهذه الممارسات التي تضر بنسيج المنطقة وتزيد من حدة الأزمات التي يعاني منها المجتمع".وشددا على "ضرورة عدم تحريك أعداد جديدة من النازحين السوريين إلى قضاء زحلة، في ظل الظروف الحالية، لما يشكله ذلك من مخاطر على التوازن الداخلي والاستقرار ومن ضغط إضافي على الاقتصاد المحلي والبنية التحتية في زحلة والقضاء".ودعا إبراهيم وعقيص إلى "التضامن مع النازحين اللبنانيين المسالمين الذين يعانون من ظروف قاسية"، مشيرين إلى "أهمية تقديم الدعم لهم ضمن إطار من التعاون والاحترام المتبادل".وفي الختام شكر إبراهيم لعقيص زيارته وجهوده، وأشاد بحكمته ودوره الوطني الريادي.