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لبنان

إستهداف منزل في الخرايب وسقوط إصابات

Lebanon 24
10-11-2024 | 10:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة الخرايب في جنوب لبنان.
 
 
وتحدثت المعلومات عن سقوط إصابات.
 
 
 
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