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لبنان

سماع صوت انفجار في الهرمل... ما هي طبيعته؟

Lebanon 24
10-11-2024 | 10:50
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن صوت الانفجار الذي سمع قبل قليل في الهرمل ناتج عن تفجير الجيش لصاروخ غير منفجر.
 
 
 
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