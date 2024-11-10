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لبنان

بصاروخ موجّه.. "الحزب" استهدف جرافة حاولت هدم البيوت في كفركلا

Lebanon 24
10-11-2024 | 11:02
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف ‏بصاروخٍ موجّه، عند الساعة 04:40 بعد ظهر اليوم الأحد 10-11-2024، جرافة عسكرية ‏قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، كانت تقوم بهدم المنازل في البلدة، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المتواجدين بقربها.‏
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وفي بيان آخر قال أنّه عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الأحد 10-11-2024، استهدف تجمعًا لِقوات جيش العدو عند ‏الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخيّة.‏
 
وفي بيان ثالث أعلن أنّه استهدف منزلًا يتحصن فيه جنود العدو الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا بصاروخ موجه وأوقع من فيه بين قتيل وجريح.
 
وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، أعلن حزب الله عن شنه عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الأحد 10-11-2024، هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، وأصابت أهدافها بدقّة".

 

وفي بيان آخر أعلن شنّ هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة الناعورة (مقر قيادة الفرقة 36، وتضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب غرب بحيرة طبريا، وأصابت أهدافها بدقّة.

 
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