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لبنان

3 شهداء و6 جرحى.. اليكم حصيلة الغارة على بعلبك الهرمل

Lebanon 24
10-11-2024 | 11:14
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بدنايل في بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة ستة أشخاص بجروح.
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