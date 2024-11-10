Advertisement

لبنان

مجزرة بيئية في عندقت.. ومختار البلدة يرفع الصوت

Lebanon 24
10-11-2024 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1276198-638668596275609818.png
Doc-P-1276198-638668596275609818.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا مختار بلدة عندقت، جوزيف عماد، المسؤولين والمعنيين في وزارات الزراعة والبيئة والداخلية للتدخل الفوري لوقف ما وصفه بالمجزرة البيئية في البلدة. وطالب المختار الجهات المختصة باتخاذ أشد الإجراءات ضد من يعبثون بالطبيعة والبيئة.
Advertisement

وأوضح عماد خلال اجتماعه مع الأهالي أن عمليات إزالة الأشجار المحروقة في منطقة (عندقت-واد عودين) تمت بموافقة البلدية، ولكن بدون دراسة مفصلة أو ضوابط تحدد كميات الحطب المسموح بها. ونتيجة لذلك، انتشرت الفوضى، وأصبح الاحتكار التجاري سيد الموقف، حيث اقتصر بيع الحطب على بعض الأشخاص فقط.

وأضاف المختار أن بعض مالكي الأراضي الخاصة حصلوا على تراخيص لتشذيب الأشجار، لكن دون رقابة فعلية، مما أدى إلى قيام البعض بقطع الأشجار الخضراء المعمرة المجاورة لأراضيهم بهدف التجارة.

وقال:" القوى الامنية عمدت في العام الماضي الى توقيف عدد من المعتدين وصادرت مناشيرهم وسطرت بحقهم محاضر ضبط ولكن للاسف عادوا بعد مدة وكأن شيئا لم يحصل".

واشار الى ان "غياب العقاب الرادع دفع بالتجار واعداء البيئة الى التمادي اكثر واكثر". وسأل عن دور مأموري الاحراج والسلطات المحلية في وضع حد لما يجري. (الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2024-11-10
13:11 | 2024-11-10
12:57 | 2024-11-10
12:46 | 2024-11-10
12:11 | 2024-11-10
12:01 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24