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لبنان

المنخفض الجوي وصل.. وتحذير مهم للسائقين

Lebanon 24
10-11-2024 | 11:31
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار في بعض المناطق.
 
وأوضحت أن هذه الامطار تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصا على السلامة العامة.
 
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يذكر أن منخفضا جويا يضرب لبنان وبشكل تدريجي منذ بعد ظهر اليوم وسيستمر لغاية الثلاثاء، وسيترافق مع امطار رعدية متفرقة تكون غزيرة احيانا (بين عصر ومساء اليوم) وتترافق مع برق ورعد واحتمال تساقط برد وسيول وانخفاض بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال الشاهقة.
 
ومن المتوقع أن يكزن طقس نهار غد متقلب غائم جزئياً الى غائم مع امطار محلية (٤٠ – ٥٠٪؜) والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : 16 و 23 ساحلا وبين 5 و 21 بقاعاً وبين 9 و 15 على الـ 1000متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.
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