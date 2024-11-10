Advertisement

لبنان

غارة على الجميجمة.. وسقوط شهداء

Lebanon 24
10-11-2024 | 11:52
A-
A+
Doc-P-1276221-638668618550584797.png
Doc-P-1276221-638668618550584797.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقادت مندوبة "لبنان24" أن العدو الإسرائيلي أغار مستهدفًا منزلا في بلدة الجميجمة.

وحسب المعلومات فإن الغارة أدت إلى سقوط 3 شهداء. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة رسم الحدث وسقوط شهداء
lebanon 24
10/11/2024 20:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة على بلدة عدلون وسقوط شهداء... من استهدف العدوّ الإسرائيليّ؟
lebanon 24
10/11/2024 20:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة سحمر وسقوط 3 شهداء
lebanon 24
10/11/2024 20:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيليّة على البقاع... وسقوط شهداء
lebanon 24
10/11/2024 20:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الجميجمة..

وسقوط

شهداء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2024-11-10
13:11 | 2024-11-10
12:57 | 2024-11-10
12:46 | 2024-11-10
12:11 | 2024-11-10
12:01 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24