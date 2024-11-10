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لبنان

تحت مقبرة في الجنوب.. هذا ما زعم الجيش الإسرائيلي العثور عليه

Lebanon 24
10-11-2024 | 12:01
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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّه "قامت قوات الفرقة 36 بالتعاون مع وحدات خاصة وبتوجيه من هيئة الاستخبارات بعملية برية خاصة خلال الأسبوع الماضي لتدمير مجمع تحت الأرض تابع لحزب الله في جنوب لبنان حيث تم اخفاء مدخل المجمع تحت مقبرة في جنوب لبنان".

وأضاف أدرعي، "في المجمع تحت الأرض والذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر عن الحدود تم اكتشاف غرف قيادة وغرف إقامة ومستودعات للأسلحة احتوت على بنادق ومعدات قتالية جاهزة لتنفيذ عملية اقتحام للحدود الاسرائيلية".

وتابع، "وخلال العملية تمكنت قوات وحدة شلداغ من اكتشاف عدة فتحات أسفرت عن كشف المسار بالكامل ليتم تدمير المجمع الذي امتد لحوالي كيلومتر واحد وبارتفاع حوالي مترين. عملية تدمير الموقع من خلال ضخ حوالي 4,500 متر مكعب من الإسمنت من خلال مئات الشاحنات وخلاطات الخرسانة".
 
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