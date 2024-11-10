العدوان مستمر على لبنان.. إسرائيل تقصف بقذائف مدفعية وفوسفورية محظورة دوليًا

تعرضت مساء اليوم أطراف بلدات الهبارية وشبعا وكفرشوبا في منطقة العرقوب لقصف عنيف بقذائف مدفعية وفوسفورية محظورة دوليًا، مصدره مواقع الجيش الإسرائيلي المتمركزة في تلال كفرشوبا المحتلة، حسب مندوبة "لبنان24".

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كما استهدف القصف الأحياء السكنية في بلدة كفرشوبا، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي وأدى إلى أضرار مادية جسيمة.



وفي بلدة بدنايل، أسفرت غارة عن سقوط أربعة شهداء، بينهم ثلاث نساء، إضافة إلى أربعة جرحى، ما رفع من حصيلة الخسائر البشرية جراء التصعيد. وتعرضت أيضًا مقبرة بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي، حيث سقطت 12 قذيفة تسببت في تضرر بعض الأضرحة، دون وقوع إصابات بشرية.



وفي اعتداء آخر، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مبنى سكنيًّا في حي بديتا بمدينة الهرمل بصاروخ لم ينفجر، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.









