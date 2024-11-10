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لبنان

بهاء الحريري: العدالة قد أخذت مجراها الطبيعي

Lebanon 24
10-11-2024 | 12:57
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كتب بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "إكس": "سنن الله سبحانه ثابتة لا تتغير، يتم تداول أخبار حول مقتل القيادي بحزب الله سليم عياش المتهم بجريمة اغتيال والدي الشهيد رفيق الحريري بأوامر من القيادة العليا في حزب الله، وهكذا تكون العدالة قد أخذت مجراها الطبيعي بالقصاص من القاتل ومن قيادته، إيماننا بالله ثابت، وزاد إيماننا بحكمة الله سبحانه وعدالته في الدنيا والآخرة".
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