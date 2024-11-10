"حراك المعلمين المتعاقدين": لاحتساب الساعات كما كانت العام الماضي

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أشار منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور في بيان إلى أن الحراك "طرح في اللقاء الأخير مع وزير التربية عدم تحميل المتعاقدين والمستعان والإجرائي وزر هذه الحرب المدمرة، وإننا نؤكد من جديد لوزير التربية وللمدير العام ولمدير التعليم الثانوي ثوابتنا التي لن نتخلى عنها: العقد الكامل الذي يبدأ من 30 أيلول، إعادة احتساب ساعات المتعاقدين كما كانت العام الماضي وعدم تحميلنا وزر "تقليص الساعات"وخصوصا إذا ما علم أركان التربية أننا نبذل من الوقت مع طلابنا أكثر بكثير مما هو محدد".وأضاف: "نبارك للمتعاقدين إنهاء قرار رفع أجر الساعة والذي وقعه وزير المال بعد وزير الترببة، والذي يحدد الإستفادة من هذا القرار من بداية العام الدراسي كما تمنينا على أركان الوزارة".وشدد على "احتساب كامل ساعات الزملاء المستعان والإجرائي من بداية هذا العام"، ورأى "عدم قانونية فسخ اي عقد لأي متعاقد مهما بلغ عدد الساعات خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة والقاهرة التي يعيشها ويتنفسها ألما وظلما كل متعاقد". (الوكالة الوطنية للإعلام)