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لبنان

بعد السيول.. أنفاق المطار سالكة

Lebanon 24
10-11-2024 | 15:11
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أكّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على منصة "اكس" أن "أنفاق المطار سالكة وما زالت ورش الوزارة تعمل على معالجة تجمع المياه تحت جسر خلدة".
 
وكان قد نشر حميّة فيديو عبر حسابه على "اكس"، حيث أعلن أن ورش وزارة الأشغال العامة والنقل لتعزيل مجاري مياه الأمطار، تعمل على معالجة تجمّع مياه الأمطار تحت جسر خلدة.
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