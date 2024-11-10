تحذير من انقطاع الانترنت في لبنان.. وإجراءات جديدة لدعم التعليم الرقمي

أكد وزير الاتصالات جوني القرم، في حديثه مع قناة "LBCI" أن هناك خطرًا على الإنترنت في لبنان، مشيرًا إلى أن "الأجواء اللبنانية مفتوحة" وأن "الإسرائيلي يتجول فيها كما يريد"، ما يهدد الأمان السيبراني في البلاد.

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وأضاف أنّه في "Touch" هناك 175 محطة خارج الخدمة من بينها 9 محطات مدمرة بشكل كامل و11 بشكل جزئي أما في "Alfa" فهناك 161 محطة عاطلة عن الخدمة



وأشار القرم إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع Microsoft لإضافة تطبيق Teams إلى قائمة المواقع المسموح بها (Whitelisting)، وذلك لضمان تمكين الأساتذة والتلاميذ في القطاع الرسمي من الوصول إلى Teams حتى في حالة وجود انقطاع في الإنترنت، وذلك عبر تعريف أرقامهم.



في سياق آخر، أعلن القرم عن إرسال قرار إلى مجلس الوزراء يهدف إلى مضاعفة سرعة وجودة الإنترنت بنفس السعر الذي كان معمولًا به خلال فترة جائحة كورونا، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمة للمواطنين في لبنان.



أما بشأن Starlink، فقد أشار القرم إلى أنه تم مناقشة المشروع مع الهيئات الاقتصادية في لبنان، إلا أنه أضاف أن هناك عقبات، مؤكدًا أن الشركة "إنقلبت علينا"، ما قد يؤثر على خطة توسيع الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية.