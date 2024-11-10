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لبنان

بصليتين من الصواريخ.. "الحزب" استهدف مستوطنتين

Lebanon 24
10-11-2024 | 16:25
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أعلن حزب الله في بيان أنّه "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف الحزب عند الساعة 10:10 من مساء اليوم الأحد 10-11-2024، مستوطنة اييليت هشاحر بصليةٍ صاروخية".‏
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وقال في بيان آخر أنّه استهدف عند الساعة 10:10 من مساء اليوم الأحد 10-11-2024، مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصليةٍ صاروخية.‏
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