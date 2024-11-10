23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل يكون برّي عرّاب التمديد لعون؟
Lebanon 24
10-11-2024
|
22:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " نداء الوطن": يتصدر المشهد الداخلي التمديد لقائد الجيش العماد جويف عون الذي يبدو أنه لن يقتصر عليه وحده.
وتبيَّن لزوار العماد عون، رداً على الحملات التي تستهدفه أن المقصود ليس شخص القائد بل المؤسسة العسكرية، الضامنة للوحدة الوطنية ولمنع الفتن. وخرج الزوار بانطباع مفاده أن من يراهن على أي تردد أو تلكؤ داخل المؤسسة واهم. فواجب الوحدة الوطنية في الجيش يعلو على أي اعتبار. فالضباط الشيعة هم شيعة الدولة، والضباط المسيحيون هم مسيحيو الدولة. ونقل الزوار أيضاً أن التمديد حاصل، وأن الأميركيين والسعوديين والألمان وصلت منهم رسائل مفادها أن عدم التمديد يعني أن المساعدات ستتأثر بشكل كبير، وقد يتوقف العمل بالاتفاقيات مع المؤسسة العسكرية. وتكشف مصادر معنية بهذا الملف أنه في الأسبوع الحالي هناك حراك نيابي جديد ليس بعيداً منه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويرتكز على مشروع قانون جديد للتمديد، من غير الواضح ما إذا كان سيشمل رؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى، لكن من المؤكد أنه يختلف عما طرحه النائب جهاد الصمد لجهة شموله مدراء عامين.
Advertisement
كما ينقل الزوار عن العماد عون أنه يعي تماماً صعوبة المرحلة، ولكن ثمة آمالاً جديدة لمصلحة كل اللبنانيين، فلا داعي للخوف أو التردد، والرد على صعوبة المرحلة يكون برفع الصوت الوطني الجامع عالياً.
وكتبت" اللواء": طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون كضرورة قصوى، بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة، وهي الفراغ الرئاسي في سنته الثالثة، والحرب المتسعة رقعتها في الجنوب وضاحية بيروت وبعلبك والهرمل وسواها، ووحدة الجيش وتشجيعه واستقراره وتماسكه.
ويبدي «الثنائي الشيعي» ارتياحا لجهة التمديد للعماد عون، على الرغم ان التمديد حاصل لقائد الجيش، وسيشمل قادة الاجهزة الامنية والعسكرية ايضاً، وذلك لتفادي الشغور المؤسسة العسكرية في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر..
وحسب مصادر الثنائي: سواء جرى التصويت للتمديد ام «سنكتفي بتأمين النصا، ففي الحالتين سنؤمن النصاب».
وربطت المصادر حصول التمديد كجزء من تسوية كبرى لوقف الحرب، بما فيها رئاسة الجمهورية والالية السياسية لانتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني في اطار تطبيق القرار 1701.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. ممثلة شهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (فيديو)
09:15 | 2024-11-10
10/11/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير تسعى له إسرائيل داخل لبنان.. صحيفة عالميّة تُحذر
Lebanon 24
أمرٌ خطير تسعى له إسرائيل داخل لبنان.. صحيفة عالميّة تُحذر
12:00 | 2024-11-10
10/11/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... بالأسماء من هم شهداء "غارة علمات"؟
08:14 | 2024-11-10
10/11/2024 08:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟
Lebanon 24
صحيفة تنشر تفاصيل إتّفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل.. على ماذا ينصّ؟
09:00 | 2024-11-10
10/11/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يُثير جدلاً كبيراً بتصريحاته: "بفضل التمثيل على أمّي"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ يُثير جدلاً كبيراً بتصريحاته: "بفضل التمثيل على أمّي"
08:48 | 2024-11-10
10/11/2024 08:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-11-11
"الجامعة اللبنانية".. إرادة التعليم لا تنكسر رغم القصف والنزوح
02:54 | 2024-11-11
هذا ما ستعلنه نقابة المحامين اليوم
02:45 | 2024-11-11
أزمة أدوية في الأفق!
02:25 | 2024-11-11
صوت قوي في الأشرفية... ما طبيعته؟
02:15 | 2024-11-11
مع تواصل العدوان الإسرائيلي.. هل سيحتفل اللبنانيون بالأعياد؟
02:13 | 2024-11-11
إنجاز جديد لـ"CFI".. التداول عبر الإنترنت يتجاوز التريليون دولار في الربع الثالث من الـ2024
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
11/11/2024 09:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
11/11/2024 09:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
11/11/2024 09:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24