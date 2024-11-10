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لبنان

قائد الجيش "غير مرتاح"لكلام جعجع

Lebanon 24
10-11-2024 | 22:37
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كتبت" الاخبار": لا تزال مواقف قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع حول انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية من دون حضور النواب الشيعة تتفاعل. وآخر التعليقات، ما نُسب إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي قال لزواره إنه «يسعى إلى تثبيت الوضع الداخلي في لبنان، وحماية السلم الأهلي، ولا يوافق على أي موقف من شأنه تعزيز الانقسام بين اللبنانيين، خصوصاً أن الجيش موجود على الأرض ويتحسّب من حصول توترات بين أنصار القوى السياسية المختلفة حول ما يجري الآن».
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وبحسب الزوار، فإن قائد الجيش أكّد أنه «لا يتعاطى في الأمور السياسية، ولكنه مضطر في بعض الأحيان إلى لفت شخصيات وقوى سياسية إلى أهمية الانتباه من إطلاق أي مواقف تقود إلى توترات».
وقال هؤلاء إن القائد «يعتقد بأن لبنان يجب أن يكون محكوماً بتوافق جميع مكوّناته، وأنه ليس منطقياً أن يبحث البعض في عزل هذه القوة أو هذه الطائفة».
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